Parlons Business - Le point sur la pension des indépendants (2) - 21/03/2018

Le point sur la pension des indépendants (2) Je vous le disais hier, leur retraite, c’est une des préoccupations premières des indépendants : il faut mettre de l’argent de côté, mais quand on n’en a pas, de l’argent, on fait comment ? Et bien on met de côté ce qu’on peut mettre de côté, 50 euros par mois, même 30 euros par mois, peu importe. Et on fait jouer le mécanisme des intérêts composés. Ce qui veut dire que ce qu’on a mis de côté, ça produit des intérêts qui eux-mêmes produisent des intérêts. Quand on est jeune, on pourrait aussi se permettre de prendre un peu de risque. Par exemple avec des fonds de placement en actions. Parce qu’avec le temps, le risque se réduit. Si vous mettez ensemble les deux éléments dont je vous parle, les intérêts composés et les fonds de placement en actions, vous pouvez doper votre épargne retraite. Notez qu’il y a aussi des fonds de placement qui ne présentent que peu de risque. Bref, il y en a pour tous les goûts. Parlez-en à votre banquier : il peut vous proposer un plan d’épargne en fonds de placement qui démarre à, mettons, 30 euros par mois. Soyez curieux : demandez-lui de vous expliquer.

Émission Parlons Business