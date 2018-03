Parlons Business - Le point sur les pensions des indépendants - 20/03/2018

Le point sur les pensions des indépendants Lorsqu’on demande aux indépendants : « tiens, au fond, qu’est-ce qui vous préoccupe le plus quand vous pensez à l’avenir », la réponse est bien souvent : « ma pension ». Pourquoi ? Ben d’abord parce qu’il faut avoir les moyens de mettre de l’argent de côté pour ses vieux jours. Stop ! Tout le monde a la possibilité de mettre de l’argent de côté pour ses vieux jours. Les jeunes vont dire : « non, je n’ai pas les moyens ! » Si, vous en avez les moyens, 50 euros par mois, 30 même, c’est un bon début quand on est jeune et qu’on a trente, trente-cinq, voire quarante ans de carrière devant soi. C’est l’avantage de la jeunesse : quand on est jeune, on peut faire jouer en sa faveur cette formidable machine, trop peu connue, hélas, qu’est le mécanisme des intérêts composés. La moindre petite somme qui est mise de côté peut produire des intérêts qui, à leur tour en produisent, des intérêts. Donc, première leçon, on met de l’argent de côté, et si on est jeune et qu’on n’a que peu de moyens, on peut commencer avec 50 euros, même avec 30 euros tous les mois. Ça peut donner d’excellents résultats. On verra demain comment.

Émission Parlons Business