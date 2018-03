Parlons Business - Versements anticipés - 19/03/2018

Versements anticipés La mi-mars, c’est le moment de prendre contact avec votre banquier pour financer le paiement de vos versements anticipés - ou de votre versement anticipé, si vous n’en faites qu’un -, question de ne pas être soumis aux pénalités que la réglementation prévoit en cas de versements anticipés insuffisants. Pour rappel, les indépendants et les sociétés sont tenus de payer leurs impôts anticipativement. Ils ne le font pas ou pas assez ? Pénalité ! Pénalité qui a été multipliée par 3 pour les sociétés suite à la récente réforme de l’impôt des sociétés. Il est donc intéressant et de ce fait conseillé de les faire, ces versements anticipés. Bien sûr, tout le monde n’a pas l’argent pour payer en une fois les impôts dus sur l’année en cours. Il y a deux solutions : ou bien vous fractionnez vos paiements – il y a quatre dates limites possibles -, soit vous empruntez l’argent nécessaire et vous remboursez sur un an, ce qui permet, si vous vous décidez maintenant, de ne faire qu’un seul versement anticipé et d’échapper à la pénalité.

