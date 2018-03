Parlons Business - Heures supplémentaires dans l’horeca - 16/03/2018

Heures supplémentaires dans l’horeca Le secteur horeca, ce n’est pas un secteur comme les autres. Le « attention, chaud devant », les surcroîts de travail, prévus ou pas prévus, c’est monnaie courante dans ce secteur. Et bien, depuis le 15 février, les employeurs du secteur horeca qui disposent d’une caisse enregistreuse peuvent répondre avec davantage de souplesse à ce genre d’impératif. C’est très simple, le plafond des heures supplémentaires volontaires par année civile passe de 100 à 360 et à des conditions avantageuses : pas de sursalaire, pas de cotisations ONSS, pas d’impôts. Et pas de procédure : il suffit que le personnel concerné donne son accord par écrit. Par contre, pour les employeurs qui n’ont pas de caisse enregistreuse, ce n’est pas 360 mais 300 heures sup maximum et il faut suivre la procédure. Pour les détails, renseignez-vous auprès de votre association professionnelle ou de votre secrétariat social.

