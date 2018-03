Parlons Business - Le deuxième pilier pour indépendants - 09/03/2018

Le système belge des pensions repose sur quatre piliers, la pension légale, la pension complémentaire dans le cadre professionnel, la pension complémentaire individuelle et l’épargne libre. Il y a, il y avait, puisque c’est résolu, un manque dans le deuxième pilier, celui de la pension complémentaire dans le cadre professionnel, pour les indépendants au sens strict, c’est-à-dire les 425.000 indépendants et indépendantes qui travaillent en nom propre et n’ont donc pas de société : comment pourraient-ils épargner plus pour leur pension complémentaire? Et bien, le problème est résolu. Le ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine, a annoncé que dès le 1er juin prochain les indépendants à titre personnel pourront compléter leur plan de pension avec ce qu’on appelle « la convention de pension pour travailleurs indépendants ». Votre assureur, votre banquier sont au courant. Normal, ils sont en première ligne. Votre comptable aussi. Demandez-leur : alors, avec cette convention de pension pour travailleurs indépendants, je peux commencer quand ? »

Émission Parlons Business