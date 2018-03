Parlons Business - Se relever après une faillite - 08/03/2018

Les deux quotidiens financiers du pays, L’Echo et le Tijd, ont publié il y a un petit temps déjà un guide pour indépendants intitulé « Tomber et se relever, comment tirer les leçons d’une faillite ». Qu’ont en commun Henry Ford, Bill Gates et Oprah Winfrey ? Ils ont réussi bien sûr. Mais avant cela ils sont passés par la case faillite. Et ils se sont relevés. Se relever après une faillite, cela demande d’abord un travail personnel sur ses émotions. Parce que c’est lourd en émotions, une faillite : culpabilité, sentiment d’échec… vous voyez ce que je veux dire. Il faut franchir ce cap. Après, on entre dans le rationnel. Qu’est-ce qui a foiré ? C’est le moment de revoir ses connaissances en marketing, en administration, en fiscalité. L’étape suivante est encore plus rationnelle : vais-je me relancer ? Oui, bien sûr ! Mais comment ? Les statistiques sont cruelles : la majorité des faillis décrochent. Pas Bill Gates. Ni Oprah Winfrey. Et puis, il y a l’analyse : je sais ce que je ne dois plus faire, par exemple prendre un associé, vu qu’on n’était d’accord sur rien. Vais-je y aller seul ? Peut-être, mais il y a aussi le coworking. Après une faillite, il y a toujours une solution.

Émission Parlons Business