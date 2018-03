Parlons Business - Prévenir le burn-out - 07/03/2018

Bon, le burn-out, tout le monde en parle. Tout le monde en parle tant et si bien qu’on en viendrait à croire que tout le monde est en burn-out. Pour savoir exactement ce qu’il en est, je vous propose un petit test qui commence par un petit tour sur le site internet d’une spin-off de l’Université catholique de Louvain. L’adresse ? www.preventingburnout.com, tout ça en un mot. La boîte en question s’appelle Bright Link (Isabelle : je te fais confiance) et le test qu’elle propose s’appelle tout simplement « le PBT », ce sont les initiales de « preventing burn-out test » (Isabelle : je te fais confiance/bis). C’est donc un test, à faire sur internet. Un questionnaire à remplir. Le but est de prévenir le burn-out. Comment ? En le détectant de manière précoce, anonyme et confidentielle, pour que la ou les personnes concernées puissent être guidées vers un coach ou un thérapeute avant que l’orage n’éclate. Faites un petit tour sur www.preventingburnout.com et, pourquoi pas, faites le test vous-même. Bien qu’à mon avis, vous m’écoutez si régulièrement que je doute que vous puissiez être en burn-out.

Émission Parlons Business