Parlons Business - Intervention dans les frais de déplacement - 06/03/2018

Vous créez une société ou vous avez l’intention de le faire. C’est très bien, mais, vous le savez, cela implique mille choses, surtout quand on emploie du personnel. Exemple : les interventions dans les frais de transport. On dit et on écrit beaucoup de bêtises à ce propos. Voici ce qu’il faut savoir. 1. Lorsque vos employés prennent le train pour venir travailler vous devez intervenir dans leurs frais de transport. Vous devez : c’est obligatoire. Combien devez-vous rembourser ? Il y a un barème et votre comptable le connaît. 2. Lorsque vos employés prennent le bus, le tram ou le métro, vous ne devez intervenir dans leurs frais de transport que si leur trajet est de plus de 5 km. Là aussi, il y a un barème. 3. Si vos employés combinent train, bus et tram ou métro, il faut sérier les choses. Mais ça ne change rien à l’obligation d’intervenir pour le train et à l’obligation d’intervenir pour le bus, le tram ou le métro si le trajet est de plus de 5 km. 4. Pour tous les autres moyens de transport, il n’y a pas d’intervention obligatoire, sauf si c’est prévu dans la convention collective de votre secteur. Voilà qui est clair, non ?

