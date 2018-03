Parlons Business - Indépendant à titre complémentaire - 05/03/2018

Il y a de plus en plus d’indépendants à titre complémentaire dans notre pays : + 4 % par an environ. Ça se comprend, le système est plus léger que pour les indépendants à titre principal. Exemple : un indépendant à titre complémentaire doit s’inscrire auprès d’une caisse d’assurances sociales et payer des cotisations trimestrielles provisoires de 79,94 euros – c’est dix fois moins que celles des indépendants à titre principal. Attention : c’est provisoire. Si votre business marche bien, il y aura correction l’année suivante. Le montant des cotisations définitives est de 20,50 % des revenus nets. Autre exemple, la TVA. Un indépendant à titre complémentaire doit prendre un n° de TVA. Mais si son chiffre d’affaires ne dépasse pas 25.000 euros – c’est le cas de la majorité des indépendants à titre complémentaire -, il bénéficie du régime de la franchise de taxe pour les petites entreprises. Donc pas de déclarations à rentrer tous les trimestres, c’est autant de paperasse en moins. Cotisations sociales et TVA, deux choses à prendre en compte AVANT de se lancer comme indépendant à titre complémentaire.

