Parlons Business - Pas trop de décibels… - 02/03/2018

Vendredi 02/03 : Pas trop de décibels… Ça y est, la réglementation a changé. A Bruxelles du moins : depuis le 21 février, toute personne, tout établissement qui diffuse ce qu’on appelle de la musique amplifiée - c’est facile à comprendre – doit respecter un des trois seuils suivants : 85 décibels pour les cafés, les restaurants, les snacks et les salles de sport, c’est la catégorie A ; entre 85 et 95 décibels pour les salles de concert et les cafés dansants, c’est la catégorie B ; et 100 décibels maximum pour les discothèques et les grandes salles de concert. Deux remarques. Un, comme cette réglementation vaut pour la diffusion de musique amplifiée, elle ne s’applique pas à votre salle d’attente de dentiste évidemment. Sauf si vous dépassez les 85 décibels – mais j’en doute, 85 décibels, c’est le bruit d’une tondeuse à gazon. Et deux, cette réglementation vaut pour Bruxelles. Vérifiez ce qu’il en est dans votre Région.

Émission Parlons Business