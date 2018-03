Parlons Business - Entrepreneurs pour entrepreneurs - 01/03/2018

Jeudi 01/03 : Entrepreneurs pour entrepreneurs Le boulot, OK, d’accord, c’est prenant, c’est peut-être même… c’est sûrement même une grande partie de votre vie à vous, qui êtes indépendant, titulaire de profession libérale, administrateur de société, de votre société, ou patron de PME. Seulement voilà, il n’y a pas que le boulot dans la vie et en dehors du boulot il y a aussi moyen de se réaliser, de trouver un sens à ce qu’on fait. Exemple, Entrepreneurs pour entrepreneurs (NL : Ondernemers voor ondernemers), une asbl créée - entre autres - par Fons Verplaetse, ancien gouverneur de la Banque nationale de Belgique. Entrepreneurs pour entrepreneurs est le porte-voix des entrepreneurs qui s’investissent concrètement dans les pays du sud. Une mission qui prend tout son sens, maintenant surtout, quand on sait que les pays du sud commencent vraiment à décoller grâce à l’entrepreneuriat local. Si ça vous dit quelque chose, si l’idée vous séduit, commencez par le commencement, c’est-à-dire le site internet d’Entrepreneurs pour entrepreneurs. Ce sera peut-être le début d’une belle aventure entrepreneuriale.

