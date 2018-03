Parlons Business - L’idée de business de Kristof, handicapé - 28/02/2018

Mercredi 28/02 : L’idée de business de Kristof, handicapé Kristof est handicapé. Un accident de plongée, il y a longtemps de ça, l’a cloué en chaise roulante. Ça ne l’a pas empêché de vouloir voyager de temps en temps. Des voyages au cours desquels il a pu se rendre compte qu’une chaise roulante, parfois, ça posait problème. Dans les parkings, dans les aéroports, dans les hôtels… Comment les résoudre, ces problèmes ? Kristof a pris le problème à la base – si on peut dire : et si j’organisais des vacances pour les personnes à mobilité réduite ? Tilt, l’idée a germé et elle a débouché sur la création d’une agence de voyages pour ce type de personnes, à mobilité réduite donc. Regardez autour de vous, analysez vos expériences, dénichez ce qui ne se fait pas, ce qui ne se fait pas assez, ce qui ne se fait pas bien. Soyez à l’affût : les idées, elles sont parfois à notre portée, à votre portée. Et vous ne le savez pas. Vous ne le saviez pas. Parce que maintenant vous avez compris. Si Kristof l’a fait, vous pouvez le faire aussi.

Émission Parlons Business