Parlons Business - Engager du personnel ? Ok, mais dans les règles ! - 27/02/2018

Mardi 27/02 : Engager du personnel ? Ok, mais dans les règles ! La situation économique s’améliore, le chômage recule, l’emploi augmente, personne ne va s’en plaindre et surtout pas les dirigeants d’entreprise qui, faut-il le rappeler, sont aussi des employeurs. Je ne voudrais pas vous refroidir, mais si vous voulez engager du personnel, faites-le dans les règles de l’art. Si vous ne le faites pas, autant vous le dire tout de suite, les amendes sont costaudes. Tout cela est dû à la décision du gouvernement d’intensifier la lutte contre le travail au noir. Et pour ça, il faut que l’administration puisse suivre le trajet d’occupation de chaque salarié : entrée et sortie de service, via la Dimona, contraction de « déclaration immédiate » (NL : idem maar van « onmiddellijke aangifte ») ; données relatives à la rémunération et au temps de travail via la déclaration multifonctionnelle, en abrégé DmfA (NL : multifunctionele aangifte) ; assujetissement à la sécu via les formulaires A1 et Limosa… ça fait pas mal d’obligations. Et Big Brother vous regarde. Pour éviter que Big Brother s’énerve et qu’il se venge à coups d’amendes salées… ben, soyez en ordre !

