Parlons Business - Les conseils d’un jeune entrepreneur - 26/02/2018

Lundi 26/02 : Les conseils d’un jeune entrepreneur Voici encore quelques conseils, mais ce ne sont pas des conseils comme les autres. En fait, ce sont les conseils de Vasileios Vallas, un jeune entrepreneur qui a tiré les leçons de son expérience. Une expérience récente, mais il en a tout de même tiré quelques leçons. 1. Ne gaspillez ni votre temps, ni votre énergie à courir dans touts les sens comme une poule sans tête. Si c’était à refaire, dit Vasileios, je me concentrerais sur une ou deux choses, pas plus. 2. Pour le matériel, mettez la priorité sur ce qui est directement lié à votre bizness et peut l’améliorer. Exemple : plutôt une imprimante 3D qu’un véhicule équipement cuir. 3. N’ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Vasileios raconte qu’il s’est lancé dans le design hardware connecté, il n’y connaissait rien, mais cette expérience a été utile dans le cadre de son projet et sur un plan personnel elle l’a fait grandir. Pas mal, non ?

