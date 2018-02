Parlons Business - Erasmus pour jeunes entrepreneurs - 23/02/2018

Vendredi 23/02 : Erasmus pour jeunes entrepreneurs Tout le monde connaît le programme Erasmus, qui permet à des milliers d’étudiants de suivre une partie de leur formation dans un autre pays. Le programme Erasmus date de 1987 et en trente ans plus de 3 millions d’étudiants en ont bénéficié. C’est vous dire si c’est un succès. Et bien figurez-vous qu’il existe une variante « entrepreneurs » du programme Erasmus, ça s’appelle tout simplement « Erasmus pour jeunes entrepreneurs » (NL : Erasmus voor jonge ondernemers). But de l’opération : permettre à un jeune entrepreneur de passer un à six mois en compagnie d’un chef d’entreprise européen. En compagnie, ça veut dire partager sa vie professionnelle, ses espoirs, ses craintes, ses déceptions, ses réussites, tout en découvrant un autre pays et, ça n’est pas négligeable, en testant sa capacité à fonctionner en tant qu’entrepreneur. Ça vous intéresse ? Tapez tout simplement dans Google « Erasmus pour jeunes entrepreneurs ».

