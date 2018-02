Parlons Business - Facturation électronique - 22/02/2018

Jeudi 22/02 : Facturation électronique Il est peut-être temps de vous poser cette question – si du moins vous ne l’avez pas encore fait : et si je passais à la facturation électronique ? Il faut savoir qu’une facture électronique doit répondre aux mêmes exigences légales qu’une facture papier. Pas question de mettre quelques chiffres sur un mail, non ! Toute facture, électronique ou pas, ne peut avoir été modifiée en cours de route, elle doit être acceptée par celui qui la reçoit, elle doit être pérenne, c’est-à-dire consultable durant les mêmes durées que les factures papier, et elle doit comporter tous les champs légaux : adresses, n° de TVA, détails des fournitures ou des prestations. Ceci dit, il y a plusieurs types de factures électronique, entre autres la facture intégralement électronique, émise via un logiciel qui édite des factures de type XML ou via un portail web comme Codabox ou Koalaboox (Isabelle : ko-a-la-bouks), et la facture en PDF que vous joignez simplement à un e-mail. Cette dernière formule est la plus utilisée par les indépendants et les petites entreprises. Gros avantage : paperasse en moins, envoi immédiat, stockage dans le cloud… bref, parlez-en à votre comptable. Il vous convaincra.

