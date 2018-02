) Parlons Business - Quatre conseils et demi pour les débutants - 21/02/2018

Mercredi 21/02 : Quatre conseils et demi pour les débutants Les conseils qui suivent viennent d’un coach qui accompagne souvent des entrepreneurs débutants. Ces conseils sont au nombre de… quatre et demi ! Vous allez tout de suite comprendre. Conseil n° 1 : optez pour les choix de croissance. En bon français, fixez-vous des objectifs ambitieux, osez ! Conseil n° 2 : refusez le rôle de victime. Quand quelque chose tourne mal, essayez d’en faire un atout, de contourner l’obstacle et d’offrir plus à vos clients. Conseil n° 3 : Soyez fort, ayez ce qu’on appelle une puissante « inner stance » une force de conviction interne. Vous êtes sûrement capable de faire plus que vous le pensez ! Conseil n° 4 : apprenez à bien communiquer. C’est fondamental, crucial, stratégique par les temps qui courent. Enfin, voici le dernier conseil, un demi-conseil : n’abandonnez pas avant d’avoir atteint votre objectif. Il n’y a que peu de gagnants qui n’ont jamais échoué avant. Si c’est plus percutant en anglais, allons-y : never give up !

