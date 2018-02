Parlons Business - Indépendants à titre principal et complémentaire - 19/02/2018

Lundi 19/02 : Indépendants à titre principal et complémentaire Parfois, un p’tit cocktail de statistique, ça peut faire du bien. Surtout quand les nouvelles sont bonnes. Ça nous concerne tous, nous les indépendants, que nous le soyons à titre principal ou à titre complémentaire. A votre avis, il y a combien d’indépendants dans notre pays ? Exactement 972.584 au 30 septembre dernier, c’est-à-dire il y a un peu plus de quatre mois. C’est donc tout frais. Combien d’indépendants à titre principal ? 717.667. Ça fait 5 % de plus qu’il y a cinq ans. Et de fait, le nombre des indépendants à titre principal augmente d’environ 1 % par an. En moyenne. Et les indépendants à titre complémentaire ? Au septembre dernier, les « complémentaires », comme on dit, étaient 237.513. Etonnamment, c’est aussi 5 % de plus qu’il y a cinq ans. Tout ça pour vous dire que, oui, nous sommes de plus en plus nombreux. C’est pas pour nous lancer des fleurs… enfin si, lançons-nous des fleurs : l’augmentation du nombre des indépendants, c’est un signe de santé économique.

Émission Parlons Business