Parlons Business - Travailler avec des freelances : oui, mais… - 16/02/2018

Vendredi 16/02/2018: Travailler avec des freelances : oui, mais… La souplesse dans le business, c’est indispensable. Il faut pouvoir s’adapter au marché et à ses sautes d’humeur, par exemple une forte demande ou au contraire un tassement pour l’une ou l’autre raison – tout change tellement vite -, une modification dans la réglementation, une innovation qui bouleverse le marché, que sais-je, des cas comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. On parle aussi de « l’agilité » indispensable dont doivent faire preuve les entreprises. Un des moyens pour arriver à cette agilité, c’est le recours aux freelances, à des indépendants qui peuvent répondre à des suppléments de travail ou à des missions spécifiques et puis passer à autre chose. Attention : ne faites jamais appel à un freelance sans que les choses soient claires entre lui et vous, bref, sans avoir signé un contrat : description de la mission, objectifs, durée, etc. Demandez à un avocat de vous rédiger ça et faites attention surtout à ce point-ci : un freelance ne peut en aucun cas vous faire concurrence quand sa mission est terminée. On appelle ça une clause de non-concurrence.

