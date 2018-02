Parlons Business - Attention aux contrôles sociaux - 15/02/2018

Jeudi 15/02/2018: Attention aux contrôles sociaux Le gouvernement fédéral en a pris la décision à la fin de l’année passée : 2018 sera l’année de la lutte contre la fraude sociale avec un plan du même nom. L’objectif est simple : lutter contre la concurrence déloyale de la part de ceux et celles qui ne respectent pas la législation sociale. Qu’on se le dise : les services du secrétaire à la Lutte contre la fraude sociale vont se concentrer sur certains secteurs qui, disent-ils, sont plus touchés par la fraude sociale : la construction, le nettoyage, l’horeca, le transport, etc. Il y en a plusieurs autres, mais le plus important n’est pas là. Le plus important, c’est que plusieurs de ces secteurs se sont engagés à signer un « Plan pour une concurrence loyale », en abrégé PCL. Bref, ça bouge. Regardez si dans votre secteur un PCL n’a pas été signé. Et question contrôles, ben oui… ils vont s’intensifier : il y en a eu quelque chose comme 9.000 l’an passé, il y en aura 10.000 cette année.

Émission Parlons Business