Parlons Business - Business Model Canvas - 14/02/2018

Mercredi 14/02/2018: Business Model Canvas Le « business model canvas », qu’on appelle en français « la matrice d’affaires », croyez-moi, ça n’est pas du jargon jargonnant : c’est hyper important. Si vous n’en avez jamais entendu parler, écoutez bien. Si vous en avez déjà entendu parler, ben… tant mieux, mais un petit rappel ne fait jamais de tort. Chaque mot compte : « business model », et puis « canvas », qu’on peut traduire par « canevas » en français, ça veut dire… matrice d’affaires. Ça a l’air un peu dingo comme ça, mais faites-le : prenez une grande feuille de papier et notez-y tout ce qui fait votre entreprise : ses clients, ses fournisseurs, ses activités clés, sa structure de coûts et j’en passe. Je peux vous dire que c’est drôlement riche en enseignement, quand vous rédigez un business plan bien sûr, mais aussi pour une activité existante. C’est un Suisse, Alexander Osterwalder, professeur à l’université de Lausanne, qui a mis au point cette matrice d’affaires. Jetez un coup d’œil sur internet : tapez « business model canvas » et, croyez-moi, vous aurez appris quelque chose.

Émission Parlons Business