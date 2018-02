Parlons Business - Formation commerciale - 13/02/2018

Mardi 13/02/2018: Formation commerciale Ceux et celles qui se lancent ou qui créent leur entreprise sont en général fort compétents sur le plan technique. Avec le temps, une majorité a fini par comprendre qu’on ne se lançait pas comme ça, sans avoir préparé le terrain. C’est d’ailleurs une obligation puisqu’on ne peut pas créer une société sans présenter un business plan, un plan d’affaires. C’est très bien, mais il y a encore quelque chose que les starters semblent oublier : pour qu’une entreprise ou même qu’une affaire lancée par un indépendant ait du succès, il faut vendre. Et bien, contrairement à ce que trop de gens croient, vendre, ça ne s’improvise pas. Vendre, c’est un métier. Hélas, on croit trop souvent que « bon, vendre, je verrai bien… » Non, trois fois non ! Pour bien vendre, il faut avoir une stratégie commerciale. Et bien, figurez-vous que ça s’apprend. Cherchez du côté de votre association professionnelle, de votre chambre de commerce ou même sur internet : vendre, ça s’apprend.

