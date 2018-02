Parlons Business - Sensibilité des rues commerçantes - 09/02/2018

Sensibilité des rues commerçantes Parfois, on est étonné par ce qui se passe dans les rues commerçantes. Les informations dont je vais vous parler proviennent d’une étude faite sur les rues commerçantes de Bruxelles, mais l’enseignement que l’on peut en tirer vaut pour toutes les villes d’une certaine taille. Premier constat : il est délicat de lier la fréquentation des quartiers commerçants avec des facteurs macroéconomiques comme la conjoncture, la croissance démographique, l’expansion de l’e-commerce ou même la sécurité en ville. Exemple : la chaussée de Gand à Molenbeek a gardé ses clients après les attentats de Bruxelles en 2016. Par contre, les paramètres locaux ont une emprise directe. Ces paramètres locaux, ce sont d’abord les chantiers et ensuite la rotation commerciale. Les chantiers, c’est sûr, ça fait souffrir le commerce. Le client perd ses repères. Donc, si ça arrive, il ne faut pas trop se faire d’illusion. La rotation commerciale, même chose : il en faut, de la rotation commerciale, mais si elle est trop élevée, le quartier, la rue perdent en lisibilité et en convivialité. Bon à savoir, vous ne trouvez pas ?

Émission Parlons Business