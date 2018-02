Parlons Business - Le triangle de l’activité physique - 08/02/2018

Le triangle de l’activité physique Le groupe Idewe, qui s’occupe de la santé physique et psychique des employés, a publié sur son site une série de tuyaux qui, je trouve, sont fort intéressants pour nous, les indépendants. Vous connaissez sûrement le triangle alimentaire – beaucoup d’eau tout en haut, beaucoup de légumes au milieu et le moins possible de sucres et de viande rouge tout en bas -, et bien voici le triangle de l’activité physique. Tout en haut, éviter l’immobilisme. Rester assis le moins longtemps possible et jamais plus d’une heure sans interruption, prendre les escaliers et pas l’ascenseur, ce genre de choses. Au milieu, faire un peu d’exercice mais tout le temps. Par exemple descendre du bus un arrêt plus tôt ou parquer systématiquement sa voiture à 500 mètres, faire une demi-heure de footing le matin ou le soir – je dis bien « footing », pas jogging. Et en bas, faites du sport. Ça ne doit pas être de la rage, plutôt une activité physique régulière, au moins une fois par semaine. Attention : si vous êtes du genre sédentaire, avant de faire du sport, voyez votre médecin traitant pour un petit check-up. L’exercice, ça doit faire du bien, pas du tort.

