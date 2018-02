Parlons Business - Prépension : pour qui ? - 07/02/2018

Prépension : pour qui ? Si vous êtes employeur, ne perdez pas de vue que vu le contexte actuel le gouvernement a plutôt tendance à renforcer les conditions – convention collective, âge, ancienneté, etc - auxquelles les employés peuvent prétendre à un régime de chômage avec complément d’entreprise, en abrégé on dit « RCC » et en langage commun « prépension » - du coup, vous voyez de quoi je veux parler. Ne sous-estimez pas le problème : la matière est complexe et changeante. Il y a six régimes de prépension différents et il vaut mieux ne pas se tromper. Autre chose qui peut avoir son importance, le système du cliquet. De quoi s’agit-il ? Je résume : c’est un mécanisme qui vise à éviter que ceux qui répondent aux conditions pour prendre leur prépension soient licenciés avant que les conditions d’âge et d’ancienneté soient renforcées. Prudence donc. Votre secrétariat social est là pour vous aider. Ne cédez pas à la tentation de tout faire tout seul.

Émission Parlons Business