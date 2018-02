Parlons Business - Prime indépendant : pour qui ? - 06/02/2018

2. Prime indépendant : pour qui ? Depuis le 1er janvier dernier, les demandeurs d’emploi bruxellois qui décident de se lancer comme indépendant à titre principal peuvent bénéficier de ce qu’on appelle une « prime indépendant », question de mettre le pied à l’étrier dans les meilleures conditions. Comment ça marche ? Il faut être demandeur d’emploi bruxellois domicilié dans une des 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale et être suivi par un Guichet d’économie locale. Pour le reste le système est assez simple et surtout bien pensé. En fait, les demandeurs d’emploi qui décident de se lancer ont six mois pour arriver au break even : ils touchent 1.250 euros le premier mois, 1.000 euros le deuxième mois, 750 euros le troisième mois, 500 euros le quatrième mois, 250 euros le cinquième et encore 250 euros le sixième mois. Pour en savoir plus, vous encodez « prime indépendant » dans votre moteur de recherche.

