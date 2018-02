Parlons Business - Travail de nuit : ça change - 05/02/2018

Travail de nuit : ça change Dans notre pays l’emploi dans la partie logistique de l’e-commerce souffrait du fait que la Belgique était… comment dire ? … un peu coincée côté réglementation du travail de nuit et du travail le dimanche alors que ces prestations sont indispensables pour relever le défi de la concurrence étrangère, notamment des Pays-Bas – pour ne pas les nommer. Et bien, c’est fait. La loi-programme du 25 décembre dernier introduit la possibilité d’occuper des travailleurs la nuit et le dimanche. Qu’est-ce qui change concrètement ? Plus de souplesse, c’est-à-dire introduction du travail de nuit soit par une adaptation du règlement de travail soit par la conclusion d’une convention collective temporaire jusqu’en 2019 – après, elle doit être confirmée. Et introduction du travail le dimanche sur le même modèle, soit adaptation du règlement du travail, soit convention collective temporaire. Inutile de vous dire que c’est une bonne nouvelle pour l’emploi dans le secteur. Ça montre aussi que lorsqu’on veut, dans notre pays, on peut faire preuve de souplesse réglementaire.

