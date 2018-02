Parlons Business - La directive Mifid, vous connaissez ? - 02/02/2018

Vendredi 02/02 : La directive Mifid, vous connaissez ? Les directives européennes, parfois, ça donne l’impression d’être fort loin de nos préoccupations quotidiennes à nous, les indépendants. Dans notre boulot, pour notre retraite ou tout simplement dans notre vie de citoyens. C’est bien sûr inexact. Exemple, la directive Mifid 2 - c’est une abréviation en anglais pour la 2ème directive sur les marchés et les instruments financiers. Elle est entrée en vigueur début janvier, cette directive, et que dit-elle ? Je vous donne un exemple. L’indépendant que vous êtes prépare sa retraite – comme tous les indépendants prévoyants – et dans ce cadre se rend chez son banquier pour investir en fonds de placement. C’est très bien évidemment mais la crise financière a laissé des traces. Trop de gens avaient investi dans des produits complexes qu’ils ne comprenaient pas. Et bien, la directive Mifid 2 impose au banquier de vérifier le niveau de connaissance financière de son client. Il ne peut pas proposer un produit que son client ne connaît pas. Faites votre part du travail vous aussi : n’investissez que dans des actifs que vous connaissez. C’est dans votre intérêt.

Émission Parlons Business