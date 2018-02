Parlons Business - Pension et carrière complète - 01/02/2018

Jeudi 01/02 : Pension et carrière complète Travailler plus longtemps, les indépendants connaissent. Et bien, il y a du neuf. Vous le savez, en règle générale, pour obtenir une pension légale complète, il faut avoir aussi une carrière complète. Normalement, c’est 45 ans. Et bien, le Parlement a décidé il y a quelques semaines que la règle des 45 ans ne serait plus absolue. Autrement dit, celui qui décide de travailler plus longtemps et de porter sa carrière au-delà de la limite des 45 ans peut se constituer des droits supplémentaires à la pension. C’est un changement important. Je vous donne un exemple. Selon les chiffres de l’INASTI, 500 indépendants ont pris leur pension en 2016 alors qu’ils avaient travaillé plus de 45 ans. Ils ont eu droit à une pension complète, mais rien de plus. S’ils prenaient leur pension maintenant, ils auraient droit à une pension complémentaire pour les années prestées après leurs 45 ans de carrière.

Émission Parlons Business