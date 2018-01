Parlons Business - Ces chiffres qui changent - 29/01/2018

Lundi 29/01 : Ces chiffres qui changent Comme vous le savez sans doute – je suis sûre que vous le savez, mais c’est le genre de choses auxquelles on ne fait pas attention -, il y a pas mal de chiffres qui sont modifiés – en général ils augmentent – en début d’année. Qui est au courant ? Les caisses d’assurances sociales, les secrétariats sociaux, les consultants en ressources humaines et les comptables – dont le vôtre sûrement. Certains consultants disposent même d’outils informatiques qui permettent d’adapter ces chiffres automatiquement. Quels chiffres ? La liste est longue. Ça va de l’achat d’un ordinateur de bureau dans le cadre d’un plan PC à l’indemnité kilométrique vélo en passant par les avantages de toute nature - les fameux ATN – et les dépenses donnant droit à des réductions d’impôts – pour ne citer que ceux-là. Ne soyez pas surpris. Votre consultant, votre secrétariat social, votre comptable ou les trois sont au courant.

Émission Parlons Business