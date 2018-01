Parlons Business - Ah, la rémunération équitable des œuvres musicales… - 26/01/2018

Les titulaires de profession libérale qui diffusent de la musique, dans leur salle d’attente par exemple, sont désormais dispensés de payer la fameuse « rémunération équitable », rémunération équitable (NL : billijke vergoeding) entre guillemets, qui indemnise les interprètes et les producteurs des œuvres musicales. Le ministre de l’Economie, Kris Peeters a fini par céder aux pressions des associations qui représentent les professions libérales. Le montant en jeu n’est pas énorme, de l’ordre d’une centaine d’euros par an, mais ce montant s’ajoutait aux droits d’auteur à payer… aux auteurs, via la SABAM. Attention, pour être dispensé de payer la rémunération équitable, il faut respecter un certain nombre de critères comme la diffusion restreinte. Si vous êtes titulaire de profession libérale et que vous diffusez de la musique, dans votre salle d’attente ou dans votre cabinet, renseignez-vous auprès de votre association professionnelle, on n’est jamais trop prudent.

