Parlons Business - Un contrôle fiscal ? Aïe… - 25/01/2018

C’est un chiffre qui a été rendu public par Izeo, un mouvement d’indépendants et de PME : un dirigeant d’entreprise sur huit doit faire face à un contrôle fiscal. Contrôle fiscal qui, dans la majorité des cas, entraîne un redressement. Question du mouvement en question : et vous, comment allez-vous réagir en cas de contrôle fiscal ? La réponse dépend de vous évidemment, mais pas uniquement puisque vous pouvez bénéficier de l’aide de votre comptable et de votre fiscaliste – dans beaucoup de cas, c’est une seule et même personne – et que vous pouvez aussi vous assurer contre le risque que représente un contrôle fiscal. Comment ? Via un contrat de protection juridique. En cas de contrôle fiscal, ce type de contrat d’assurance peut prendre en charge les honoraires d’un professionnel du chiffre ou d’un avocat si les choses tournent à l’aigre. Renseignez-vous auprès de votre comptable, de votre fiscaliste ou, c’est encore mieux, de votre courtier en assurances.

Émission Parlons Business