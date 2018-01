Parlons Business - Cotisations des indépendants - 24/01/2018

Depuis 2015, les cotisations sociales des indépendants sont calculées sur les revenus de l’année en cours et elles sont ajustées à la hausse ou à la baisse en fonction des revenus attendus pour l’année. Pour cela, nous, les indépendants, nous devons fournir à notre caisse d’assurances sociales les éléments objectifs qui permettent de calculer ces cotisations. Le problème, c’est que les seuils utilisés ne sont que deux, 13.296 euros 25 cents et 26.592 euros 49 cents. C’est trop peu, deux seuils. Ça empêche trop d’indépendants d’ajuster leurs paiements provisoires. A cause de ça, 300.000 indépendants ont payé trop de cotisations provisoires en 2016. Ça embête tout le monde. Le gouvernement a donc décidé d’ajouter quatre autres seuils de réduction aux deux existants, question de permettre aux indépendants de mieux adapter leurs cotisations sociales à leurs revenus. Pour connaître ces six seuils, les deux existants et les quatre nouveaux, adressez-vous à votre caisse d’assurances sociales. Croyez-moi, ça peut être un bienfait pour votre trésorerie.

Émission Parlons Business