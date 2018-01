Parlons Business - Amnistie urbanistique en Wallonie - 23/01/2018

Monsieur Pasdebol achète une maison dans le Namurois. Dans le fond du jardin, un grand garage pour deux voitures. Exactement ce que Monsieur Pasdebol cherchait, il peut y entreposer sa voiture et sa camionnette. Hélas, lorsque Monsieur Pasdebol se rend à l’urbanisme de sa commune, c’est la douche froide : le garage en question a été construit sans permis. Quand ? Il y a très longtemps. Comment faire des travaux dans quelque chose qui n’existe pas ? Et bien, bonne nouvelle, ça ne devrait plus être un problème : un décret wallon résout enfin ce genre de bisbrouille. La plupart des travaux de ce type qui ont été effectués sans permis avant 1998 bénéficient d’une « présomption de régularité ». Il y a amnistie, si vous voulez. C’est important pour nous, les indépendants. Vous imaginez le casse-tête : installer un bureau ou un atelier dans une annexe qui n’existe pas, on fait comment ? Un bon conseil : même si cette amnistie est de plein droit, c’est-à-dire automatique, renseignez-vous quand même à la commune. On ne sait jamais.

Émission Parlons Business