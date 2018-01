Parlons Business - Zéro cotisation pour le 1er travailleur - 22/01/2018

Entre fin 2015 et fin 2016, le nombre des indépendants qui ont engagé leur premier salarié en profitant de la mesure « zéro cotisation » a augmenté de 65 %. Ces chiffres datent de plus d’un an, mais peu importe : jusqu’en décembre 2020, ça vous laisse largement le temps de voir venir les choses, tous les employeurs qui engagent un premier salarié bénéficient d’une exonération des cotisations sociales patronales principales sur ce premier emploi, et cette exonération, ils en bénéficient à vie. Il y a mieux encore : cette mesure est liée au premier emploi et non à la personne qui l’occupe. La dispense reste donc acquise même si celui ou celle que vous avez engagé quitte son emploi. Les seuls chiffres plus récents dont on dispose sont ceux du 1er trimestre 2017 donc : la mesure a permis de créer 3.882 jobs dans le pays. Bien sûr, c’est une extrapolation, il faut être prudent, mais multipliez ces chiffres par quatre, ça fait 15.528 emplois. Si ça se réalise, qui aura créé l’an dernier ces 15.528 emplois supplémentaires ? Vous, moi, les indépendants, quoi ! Bravo, nous-mêmes !

Émission Parlons Business