Parlons Business - Téléphone fixe : la fin ? - 19/01/2018

Si votre bizness, que vous soyez indépendant, profession libérale ou patron de PME, implique que vous ayez une ligne de téléphone fixe, posez-vous la question suivante : au fond, mon téléphone fixe, il me sert à quoi ? En ai-je vraiment besoin ? C’est une question qui présente tout son intérêt dans les petites boîtes et chez les indépendants, qui ne peuvent pas être à la fois au four et au moulin, je veux dire, dans leur bureau et chez leurs clients. Proximus a d’ailleurs décidé de lancer une campagne qui permet aux particuliers qui louent encore un téléphone – il paraît qu’ils sont encore 150.000 ! - de résilier leur abonnement sans frais. C’est l’occasion de se poser la question de l’efficience de votre installation téléphonique : si tout le monde dans votre équipe devait passer au gsm, est-ce que ce ne serait pas mieux ?

Émission Parlons Business