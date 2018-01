Parlons Business - Personnaliser sa plaque - 18/01/2018

Votre société s’appelle Toto et compagnie et vous vous dites : tiens, si je prenais Toto comme plaque sur mon véhicule ? Bonne idée. Parce que pour un message qui se voit, c’est un message qui se voit. Le coût ? 1.000 euros. Depuis décembre dernier. Avant, c’était 2.000 euros et le gouvernement a dû se rendre à l’évidence : à 2.000 euros, il y avait de moins en moins d’amateurs. Du coup, baisse du tarif de 50 %, question de relancer l’intérêt pour la plaque personnalisée. Est-ce un bon truc sur le plan publicitaire ? Oui, parce que ça se voit. Mais le message est fort bref : Toto, si c’est le nom de votre société, ça ne dit pas grand-chose. Il faut accompagner ça. Par exemple avec un marquage sur votre véhicule, question de montrer ce que vous faites, où vous êtes, etc. Allez, bonne route.

Émission Parlons Business