Parlons Business - Racheter ses années d’études - 17/01/2018

C’est presque passé inaperçu, mais c’est en vigueur depuis le 1er décembre dernier : toute personne occupant un emploi, quel que soit son statut, donc ça vaut aussi pour les indépendants, peut racheter ses années d’études pour le montant forfaitaire de 1.500 euros par an à condition, c’est très important, que cette personne n’ait pas quitté ses études il y a plus de dix ans. Et si on a quitté les études il y a plus de dix ans ? Et bien, il y a une période de transition, qui court jusqu’en novembre 2020. Pendant cette période, tout le monde peut racheter ses années d’études – ses années réussies ! - pour le montant forfaitaire de 1.500 euros par an, question de gonfler ses années de carrière, donc sa pension légale. Attention, après novembre 2020, ceux qui auront terminé leurs études depuis plus de dix ans pourront encore racheter leurs années d’études, mais sur la base d’un tarif actuariel – donc plus cher. Qu’on se le dise !

Émission Parlons Business