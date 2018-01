Parlons Business - Ah, la génération Z - 16/01/2018

On en parle souvent, des différents types de génération : génération Y, génération Z. Et bien, justement, parlons-en, de la génération Z. La caisse d’assurances sociales Partena a réalisé une petite étude qui est fort intéressante pour tous ceux et celles, indépendants, professions libérales, start-upeurs ou dirigeants de PME, qui tôt ou tard vont tomber sur un exemplaire de cette génération - si ce n’est pas déjà fait. La génération Z, ce sont les 18-22 ans, tout frais sortis des études. Vous avez quelque chose à leur proposer ? Ecoutez bien. Ce qui les intéresse, c’est, dans l’ordre, une bonne ambiance au travail et des chouettes collègues, puis, en deuxième position, le salaire, et en troisième position la distance – distance entre le domicile et le lieu de travail. Ça se comprend, dans le genre perte de temps, les distances…, enfin soit. Ce qui est intéressant, c’est que ces trois critères, chouette ambiance, salaire et distance, tiennent dans un mouchoir de poche. Ce sont donc les trois critères qui viendront sur la table si vous négociez en tant qu’employeur avec un 18-22 ans.

