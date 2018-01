Parlons Business - La réglementation PSD2 - 15/01/2018

Je ne suis pas une fan du jargon, mais parfois il n’y a pas moyen de faire autrement. Le 1er janvier dernier, la réglementation PSD2 est entrée en vigueur. PSD, cela correspond à « Payment Services Directive », et le 2 au fait que c’est la deuxième version de cette directive qui est importante pour les indépendants et les PME parce qu’elle va permettre aux clients des banques – même aux particuliers – d’autoriser un tiers à gérer une partie de leurs finances. Vous allez dire « quoi, un tiers qui va gérer mes finances ? Jamais ! » On se calme : en fait, c’est un passage obligé pour que vous donniez l’autorisation à des acteurs du marché comme Facebook, Google ou Amazon de payer des factures ou d’effectuer des transferts. Mais l’argent nécessaire reste sur votre compte bancaire.

Émission Parlons Business