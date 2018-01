Parlons Business - Le hashtag, cet outil méconnu - 12/01/2018

C’est trop souvent le cas : seuls ceux qui utilisent les médias sociaux, en particulier twitter, connaissent le hashtag, alias « le carré ». C’est d’ailleurs de twitter qu’il vient, le hashtag, il est ensuite passé sur Instagram puis sur Facebook. En fait, son format très court fait que le hashtag est un identifiant très facile, très pratique pour ceux qui utilisent des stratégies de communication multicanale, pour ceux qui veulent générer du buzz autour de leurs messages, de leurs produits ou de leurs services. Le hashtag est même l’outil le plus employé dans les spots publicitaires sur les réseaux sociaux. Les marques l’ont bien compris : les tweets incluant un hashtag ont plus de succès que les autres. Si ça vous intéresse, promenez-vous sur internet en tapant tout simplement « hashtag » dans votre moteur de recherche. C’est fort bien expliqué et si vous cherchez un peu, si vous persévérez, vous trouverez sur le web des exemples de stratégie. Je ne suis pas une débutante et pourtant je peux vous dire que j’en ai appris. Qu’est-ce que vous attendez ?

Émission Parlons Business