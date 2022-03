Façons de Voir - VOID et Alix Dussart au Botanique - Hommage à Didier Ghislain

Le Musée du Botanique présente SARA (Souvenir Archival Recording Apparatus), une entreprise fictive active dans la collecte et l’archivage de traces orales et mémorielles de l’humanité. L’exposition immersive et participative du collectif VOID s’inspire des travaux d’Edouard-Léon Scott de Martinville, l’inventeur du phonautographe, le premier instrument capable de créer un enregistrement graphique des ondes sonores (jusqu’au 17 avril).



Alix Dussart propose un voyage dans les plis du temps à la Galerie du Botanique, avec l’exposition "Ce débris dont rien n'est venu à bout" (jusqu’au 3 avril).



Didier Ghislain (1958-2021), architecte et perspectiviste a exercé une grande partie de sa carrière à Paris dans le domaine de l’illustration d’architecture. Portrait croisé avec les témoignages de Gaelle Lauriot Prevost, Dominique Perrault, Anne Mie Depuyt, Eric Mille, Jean de Gastinnes, Gaétan Engasser, Freddy Gallez et Michel Micciche.



Réalisation : Fabrice Kada