Prendre soin : Anne Schaub

Anne Schaub est thérapeute et s’occupe surtout des tout petits et des enfants. Elle tente en quelques séances avec la famille de recréer un lien distendu, quand la mémoire sensorielle a été mise à mal. Elle tente de faire affleurer des parts d’inconscient par des mots. Pour elle, le port du masque chez les enfants a entravé l’apprentissage de l’empathie, qui se fait de visage à visage. Elle décrit comment la crise sanitaire a fait apparaître de nouveaux symptômes et comment elle s’emploie à les résoudre.

Réalisation Pascale Tison

Photo : Getty Images