L'aérofaune - 1er épisode : Airport City

Une série documentaire en 6 épisodes réalisée par Marc Monaco et Sébastien Demeffe.

Sur les hauteurs de la vallée, la nuit se remplit de nouveaux bruits. Les peuples de l’aérofaune se font entendre. En l’espace de 30 ans, la base militaire de Bierset est devenue « Liège Airport », un aéroport de marchandise, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous partons arpenter le terrain, capter les murmures, les désirs, les grincements et les tumultes qu’un aéroport fait naître. A force de questionner les riverains, de frayer avec le transit de fret et les oiseaux migrateurs, d’écouter le va-et-vient des fantômes du passé et les futures plein de promesses, l’étrange chœur de cette faune apparaît.

Une production de l’Atelier Graphoui.