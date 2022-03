Pasolini, la bestiale douceur de l’errance d’un chien - 1er épisode

Pasolini aurait eu 100 ans le 5 mars. Cet anniversaire nous donne l’occasion de réécouter la série en 5 épisodes que lui avait consacrée Gregor Beck en 1997.

1e épisode : Mes yeux blancs ne voulaient pas voir l’horreur de la nuit.

De Pier Paolo Pasolini, on ne retient souvent que le cinéaste des dernières années, alors qu’il fut aussi et avant tout un grand poète, dans tous ses domaines d’activité. Il créait et vivait en poète. Multiple: écrivain, essayiste, cinéaste, scénariste, Pasolini ne se résume pas à sa mort, à l’ignoble assassinat dont il fut la victime le 2 novembre 1975.

Pier Paolo Pasolini, fruit d’une improbable unité italienne, a dénoncé sans relâche une société corrompue et pervertie par ce qu'il définissait comme pire que le fascisme : la société de consommation. Une parole qui reprend aujourd’hui toute sa sève et son sens.

