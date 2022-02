Shakespeare m'inspire !

Disparu il y a plus de 400 ans, en 1616, Shakespeare ne cesse de nous hanter. Des acteurs qui ont déjà joué les pièces en titres revisitent les monologues principaux de l’auteur. Mireille Bailly, Karim Barras, Anne-Claire, Fanny Mark, Christian Crahay, , Isabelle Wéry, Lucile Charnier et Pietro Pizzuti sont avec nous au coeur d'une seule histoire mémorielle qui déroule cris et confidences, au sein d'un récit recomposé. Dans des extraits de MacBeth, Richard III, le Songe d’une nuit d’été, Hamlet, le Roi Lear, Romeo et Juliette, le sonnet 19 Temps dévorant et Comme il vous plaira. Une proposition de Pascale Tison et Jeanne Cousseau