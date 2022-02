Le carnaval des ombres, de et avec Serge Demoulin - 1e partie

Serge Demoulin, à 18 ans, quitte Waimes pour le Conservatoire de Bruxelles. Il veut être acteur. Un soir ordinaire, dans un bar, alors qu’il précise d’où il vient, un copain le traite de ‘boche’. Médusé, il reste avec ses questions et décide de sortir le passé de l’ombre où il se tient tapi avec la complicité de ceux qui l’ont pourtant vécu. Pourquoi le reste de la Belgique est-il resté silencieux lors de l’annexion de 1940 ? Son grand-père et ses oncles ont été enrôlés de force dans l’armée nazie allemande. Et Charles/ Karl Demoulin est mort sur le front russe sous l’uniforme allemand. Le jour du carnaval de Malmédy, l’histoire lui revient comme un boomerang.

Un seul en scène époustouflant, en français et en wallon, signé Serge Demoulin