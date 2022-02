Atelier d'écriture dans le cadre des Voix en ville

C’est un atelier d’écriture que j’ai mené sur une journée avec 6 femmes : Alix Dumont, Julie Fievez, Tatiana Gerkens , Edith Henry, Marie-Clotilde Rose, Laurence Taets. C’était en octobre dans le cadre du festival Voix en ville organisé par l’asbl Lettres en voix. Des voix qui protestent , qui murmurent, qui s’étonnent, qui s’émeuvent, qui se souviennent. Enregistrées dans la foulée de l’écriture, elles nous disent une part de féminin dans une forme chorale, avec les musiques de Henrik Gorecki, Jean-Paul Dessy, Gya Kancheli, Tuur Florizone, Le Crapaud doré et Didier Laloy.

Et pour conclure, des lettres à un écrivain qui nous aide à vivre. J’avais proposé ce thème fructueux à des amis, des auteurs. Et Pascal Claude qui suscite si souvent la créativité des autres avait écrit une lettre à Christian Bobin, quand j’écrivais une lettre à ma vieille amie Georges Sand.

Réalisation: Pascale Tison