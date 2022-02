Sous l’eau, les larmes du poisson ne se voient pas, 3e épisode

La série part d’une enquête familiale : Delphine se lance, avec son amie Jeanne, dans la reconstitution du récit de vie de son grand-père Félix, missionnaire belge parti au Congo en 34. Cette quête les amène entre la Belgique et le Congo, au croisement de plusieurs générations et peu à peu, c’est le visage troublé de la grand-mère qui se redessine. Une série en trois épisodes réalisée par Delphine Wil et Jeanne Debarsy.