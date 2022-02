Portrait de Pierre Rabhi en archives

La panne des grandes espérances politiques remet au goût du jour une vieille idée : pour changer le monde, il faut se changer soi-même et renouer avec la nature un lien détruit par la modernité. Pour Pierre Rabhi, cette ‘insurrection des consciences’ appelle chacun à ‘faire sa part’.

On retrouve Pierre Rabhi, qui nous a quittés le 4 décembre 2021, dans un montage d’archives, dont Hep Taxi avec Jérôme Colin, un entretien avec Pascal Claude et un extrait du film de Chris Reynaud ‘Les clés du paradigme’.

Montage : Emilie Mayon